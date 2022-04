Cercle Brugge heeft nog duidelijke doelstellingen: "Raman betaalt mijn rekeningen niet" en "Strijden voor Miguel"

Rabbi Matondo is een goede vriend van Benito Raman van RSC Anderlecht. En hij kan met twee goede prestaties paars-wit zeker nog helpen.

Cercle Brugge speelt namelijk nog tegen AA Gent en Antwerp op de twee laatste speeldagen van het seizoen.

Moeilijke situatie

En dus kan Matondo zijn vriend Raman nog aan play-off 1 helpen. "Maar Raman betaalt mijn rekeningen niet hé", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"We willen graag winnen en gaan strijden voor Miguel Van Damme. Hij was een rolmodel voor iedereen. Ik bid dat hij rust heeft gevonden. We willen deze moeilijk situatie omzetten in iets positiefs."