Abdoulaye Seck heeft veel vertrouwen na de belangrijke zege tegen OHL: "Play-Off 1 halen en dan kampioen spelen"

Abdoulaye Seck was met zijn treffer tegen Oud-Heverlee Leuven van groot belang voor Antwerp. Dankzij zijn eerste doelpunt van het seizoen maakt de 'Great Old' een serieuze stap richting Play-Off 1.

Het mooiste doelpunt uit zijn carrière zal het niet zijn. Een belangrijke dat is het wel voor Seck. "Ik zag Jelle Bataille in duel gaan bij de hoekschop en dan dacht ik meteen dat er iets kon gebeuren. De bal viel voor mijn voeten en ik reageerde als snelste", vertelt een gelukkige Seck.

Met deze overwinning verstevigt Antwerp de derde plaats in het klassement met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie. Seck heeft er alle vertrouwen in dat Antwerp de top vier haalt. "We werken hard om kampioen te spelen en niet om het behoud. Nu moeten we eerst Play-Off 1 halen en vervolgens kampioen spelen", zegt een zelfzekere Seck.