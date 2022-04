Jelle Bataille nadat hij alsnog aan de aftrap verschijnt: "Kwestie van de knop om te draaien"

Na de overwinning van gisteren kijken Jelle Bataille en Antwerp uit naar de koers en wedstrijden van zondag. Bij een misstap van Gent of Anderlecht kan de 'Great Old' zich verzekeren van Play-Off 1.

Jelle Bataille zag hoe zijn ploeg een moeizame zege boekte. "Mooi was het niet, maar wel efficiënt. Vandaag was er maar één doel en dat was de drie punten mee naar huis nemen en dat is ons gelukt. Er wacht ons morgen een spannende dag. Ik ga naar de koers en wedstrijden kijken in de hoop dat iemand een steek laat vallen", lacht Bataille.

Vijf minuten voor de aftrap moest Bataille noodgedwongen De Laet vervangen. "De Laet viel ziek uit en dan was het kwestie van de knop snel om te draaien en de wedstrijd meteen volle gas te beginnen, wat niet gemakkelijk is. De eerste minuten waren voor mij opwarming, maar het is uiteindelijk goed gegaan", besluit Bataille.

Antwerp had veel moeite om kansen te creëren tegen OHL. "We kenden in de eerste helft veel moeilijkheden met Mercier en Schrijvers, maar ik denk dat we dat in de tweede helft goed hebben opgelost door over te schakelen naar een driemansverdediging. We hebben het geluk dat de goal op een goed moment viel en nadien was het kwestie van het goed uit te spelen", zegt Bataille na afloop van de wedstrijd.