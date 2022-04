Joris Ide, die samen met Marc Coucke Anderlecht kocht, noemt het een slechte investering

Marc Coucke kocht in 2017 samen zijn goede vriend Joris Ide Anderlecht. Bijna vijf jaar later ziet Ide dit als een slechte investering.

“Het is een slechte investering geweest. Punt”, aldus Ide bij De Tijd. “Omdat ik geen voetballief­hebber ben, zag ik het als een echte belegging. Maar ze is intussen al gedeeltelijk afgeschreven in onze boeken. Hoewel, ik denk dat Marc dat nog wel zal rechttrekken. Ooit heeft hij toch KV Oostende vooruitgeholpen.

Zaken doen met vrienden kan soms wel eens mislopen. Blijkbaar heeft dit geen smet geworpen op de relatie van de twee zakenmannen. "Of er nu wrevel is tussen mij en Marc? We spreken daar zelfs niet over. We gaan geregeld samen iets eten, maar dan hoeft er geen woord over te vallen. Als je in het leven niet over de goede dingen van de mensen kan praten, moet je gewoon zwijgen. Ik ben er bestuurder, maar ik heb mij ook niets van de club aangetrokken. Marc heeft dat voor mij gedaan. Het zij zo. Ik heb in mijn leven aan andere zaken wel goed verdiend. You win some, you lose some”, verklaart Ide.