Club Brugge doet miljoenenbod om problemen op linksachter op te lossen

Club Brugge is al even op zoek naar een valabele linksachter, gezien het feit dat zowel Sobol als Ricca hun minpunten hebben en eerdere vervangers ook niet doorbreken.

In hun zoektocht zijn coach Schreuder en co nu uitgekomen in het hoge noorden van Nederland, bij Groningen.

Vraagprijs vijf miljoen

Daar loopt met Bjorn Meijer een 19-jarig talent op de linkerflank, waarvoor blauw-zwart nu een miljoenenbod aan het voorbereiden is.

Hij ligt nog een jaar onder contract bij Groningen en dat zou zelfs nog een jaartje extra kunnen worden, dus moet er boter bij de vis komen. De club vraagt vijf miljoen euro, dus een overeenkomst is er nog niet.