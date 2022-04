Zulte Waregem ziet mogelijk een voormalige publiekslieveling als nieuwe trainer

Timmy Simons en Davy De Fauw namen in de loop van het seizoen de fakkel over van Franky Dury. De bedoeling was om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren. Dit is gelukt, maar toch moeten ze mogelijk plaatsruimen.

Elke maandag blikt Peter Vandenbempt terug op de voetbalactualiteit van het afgelopen weekend. Een verrassende wending was toen hij vertelde dat de naam van Mbaye Leye nadrukkelijk wordt gesolliciteerd in de wandelgangen bij Zulte Waregem. Hij meldde daarbij dat dit nadrukkelijk wordt ontkend, maar zoals we wel dikwijls weten in het voetbal: waar rook is, is vuur.

Mbay Leye kende zijn mooiste periode in zijn voetbalcarrière bij Zulte Waregem. In totaal zou hij drie passages kennen bij de club. In 202 wedstrijden voor Zulte Waregem kwam hij 87 keer tot scoren en gaf hij 29 assists.