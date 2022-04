2 wedstrijden, 2 Belgen: Slagen Man City en Liverpool erin om met overwinning in Champions League naar PL-clash te trekken?

Cancel de afspraken in je agenda maar opnieuw voor enkele weken op dinsdag- en woensdagavond want de Champions League is terug.

Vanavond starten de kwartfinales in de Champions League en komen er twee Belgen in actie. In de eerste halve finale treffen Manchester City en Atletico Madrid elkaar, in de andere trekt Liverpool naar Benfica.

Bij alle vier de ploegen zit een Belg in de selectie maar slechts twee hebben ervoor gekozen om ook een Rode Duivel op te stellen. Bij Manchester City speelt Kevin De Bruyne op het middenveld samen met Gundogan en Rodri. Bij Atlético is Carrasco geschorst.

En in de andere wedstrijd is Origi niet mee afgereisd naar Portugal terwijl Jan Vertonghen wel gewoon in de basis staat bij Benfica.

Beide Engelse ploegen willen winnen en zo in de goede flow naar dé clash van zondag trekken wanneer de nummers 1 en 2 in de Premier League elkaar treffen. Momenteel staat City 2 punten boven Liverpool in de rangschikking.