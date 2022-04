Groningen wil jackpot voor linksachter Meijer: "Hij vinkt alle vakjes van een moderne verdediger af"

Zoals gisteren al werd geschreven: Club Brugge heeft verregaande interesse in de Nederlandse linksachter Bjorn Meijer. Ze brachten ook al een bod uit van 3,5 miljoen euro, maar dat werd afgewezen. Groningen wil zo'n 5 miljoen, maar zover zal het ook niet komen.

De 19-jarige linksachter zijn contract loopt in 2023 af en hij is niet van plan te verlengen. Club wil zijn bod wel wat verhogen, maar niet tot 5 miljoen. Groningen heeft wel het voordeel dat er nog een paar clubs geïnteresseerd zijn.

Hij is dus gegeerd, maar waarom? “Hij vinkt alle vakjes van een moderne verdediger af”, zegt Merijn Slagter, een voetbaljournalist uit Groningen, in Het Nieuwsblad. “Hij is fysiek enorm sterk en kan de hele flank bestrijken. Maar ook zijn voetballende kwaliteiten zijn uitstekend én hij is een goede kopper.”

En de jongeman heeft een uitstekende mentaliteit. “Bjorn is enorm zelfkritisch en zal niet snel zweven”, aldus Slagter.