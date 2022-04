Na definitief afscheid van Standard lonkt wellicht de zon voor Carcela: "Ik denk dat ik nog iets kan bijbrengen"

In de thuismatch tegen Union kreeg Carcela een passend afscheid van zijn Standard. Na zijn jaren bij de jeugd en dan drie passages bij de eerste ploeg, is het afscheid weldra definitief.

Dan komt dus ook de vraag: wat nu voor Mehdi Carcela. Bij de RTBF ging de Belgisch-Marokkaanse voetballer in op die kwestie. "Of het kan dat ik in België blijf? Dan moet ik al een heel goed voorstel krijgen", lacht Carcela. Wat gaat het dan waarschijnlijk wel worden? "Wat me aantrekt, is de zon."

Carcela wil niet op de feiten vooruit lopen. "Ik ga eerst de tijd nemen om mee te doen aan de ramadan, het seizoen rustig beëindigen en na het einde van de reguliere competitie blijven we nog een maand trainen. Nadien bekijken we wel welke voorstellen ik ontvang."

Eén ding is zeker: op zijn 32ste acht hij het nog geen tijd voor zijn voetbalpensioen. "Ik heb nog altijd zin om te voetballen. Ik denk dat ik nog iets kan bijbrengen op het veld."