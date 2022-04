Abominabele 9 op 36 na nieuwjaar en maar heel nipt gered: "Er moet veel veranderen, moeten hier lessen uit trekken"

Zulte Waregem maakte ook tegen STVV weinig indruk en staat nog steeds zestiende in de stand. De redding is een feit, maar daarmee is zowat alles gezegd.

Na nieuwjaar werd een teleurstellende 9 op 36 gepakt, ook tegen STVV werd in eigen huis verloren. De thuiszeges tegen rechstreekse concurrenten Eupen en Seraing zorgden uiteindelijk voor de redding, maar goed was het voetbal eigenlijk nog niet vaak. Tegen STVV was het opnieuw zelfs heel erg krampachtig. Voor dit seizoen is het voldoende voor de redding, maar volgend seizoen zal het toch anders moeten - zeker als er na het volgend seizoen terug naar een competitie met zestien zou worden gegaan. Lessen "We moeten hier lessen uit trekken", aldus doelman Sammy Bossut. "Er moet veel veranderen en iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen." "Tegen STVV was er te weinig beleving en we kregen ook opnieuw een lesje in efficiëntie. We gaan daaraan moeten werken." Te beginnen met een mooi slotstuk in Charleroi? "Charleroi is nooit een makkelijke match voor ons."