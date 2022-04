Arnaut Danjuma voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayern München: "Ik hoor bij de beste vleugelspelers ter wereld"

Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) neemt het vanavond in de kwartfinales van de Champions League op tegen Bayern München. In een interview met The Guardian zegt hij bij de beste flankspelers ter wereld te horen.

Vanavond neemt Danjuma en Villarreal het op tegen Bayern München. De 25-jarige Nederlander wisselde na één jaar Club Brugge, het Belgische Venetië voor Bournemouth in Engeland. Ondertussen speelt hij sinds de zomer van 2021 voor Villarreal in Spanje. Daar zit hij dit seizoen aan 13 doelpunten in 28 duels, Champions League inbegrepen.

Voorafgaand aan deze wedstrijd had Danjuma een gesprek met The Guardian. Dat het de international van Oranje niet aan zelfvertrouwen ontbreekt, werd daarin onmiddellijk duidelijk. "Als we kijken naar wat ik dit seizoen heb gedaan, is het eerlijk om te zeggen dat ik bij de beste vleugelspelers van de wereld hoor", zegt Arnaut Danjuma op de vraag of hij als doelstelling heeft om één van de grootste voetballers ter wereld te worden.

"Om de beste te zijn moet je voor meer gaan, en er is nog zoveel dat ik wil bereiken. Ik heb fouten gemaakt, dus er is nog zoveel dat ik kan ontwikkelen. Ik denk dat ik op dit moment op een goede plek ben bij Villarreal, spelend in de Champions League. We hebben een goed team en La Liga is een geweldige competitie. Maar ik ben nog niet klaar. Het begint met in jezelf te geloven", zegt de voormalige aanvaller van Club Brugge.