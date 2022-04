UEFA voert 'salary cap' in: rijke eigenaars mogen geld in de club pompen, maar niet om de lonen te betalen

De UEFA stelt morgen de nieuwe regels van het Financial Fair Play-systeem voor. Eigenlijk blijft er niet veel meer van over en gaan we naar een soort van 'salary cap', zoals in de Amerikaanse sporten gangbaar is.

De FFP-regels gaan immers niet meer gelden omdat er door de grote clubs regelmatig achterpoortjes gevonden worden en omdat er door de coronapandemie heel wat failissementen dreigen indien er door de eigenaars geen geld meer in de club mag gepompt worden. Maar de UEFA wil wel de uitgaven aan salarissen, transfersommen en makelaarscommissies beperken. Er mag dus nieuw geld in de club gepompt worden, maar niet om de lonen en transfers te betalen. Dat betekent concreet dat vanaf het seizoen 2023-2024 een club nog maximaal 90 procent van zijn inkomsten mag spenderen aan lonen. Het seizoen daarop wordt dat 80 procent en nog een seizoen later 70 procent. Een soort 'salary cap' zoals in de NBA en de NFL van toepassing is. Het wil daarmee vermijden dat de steenrijke clubs blijven de lonen omhoog dringen.