Komt er dan toch een transfer? 'Engelse subtopper maakt van Vanaken dé prioriteit van deze zomer'

Hans Vanaken lijkt deze zomer de kans te krijgen om een transfer te maken. Wolverhampton Wanderers heeft de Rode Duivel op de verlanglijst gezet.

Volgens de Engelse media is Hans Vanaken één van de toptargets van Wolverhampton Wanderers. De middenvelder van Club Brugge moet op termijn Moutinho vervangen. De Portugese spelmaker van The Wolves telt ondertussen al 35 lentes.

Maar Wolverhampton zal diep in de buidel moeten tasten. Vanaken heeft nog een contract tot medio 2025 bij Club Brugge. Bovendien beseft de Rode Duivel zelf dat een vertrek - met het WK in Qatar in het achterhoofd - niet op een ideaal moment zou komen.

In een zetel

Met andere woorden: Club Brugge zit in de zetel. In het ene geval schrijven ze pakweg twintig miljoen euro bij op de bankrekening, in het andere geval voetbalt hun draaischijf ook volgend seizoen nog in het Jan Breydelstadion.