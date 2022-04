Club Brugge verhoogt bod op linksback Meijer gevoelig, maar blijkbaar is het nog niet genoeg

Club Brugge ziet in Bjorn Meijer de ideale linksback voor de komende jaren. Ze deden een eerste bod van 3 miljoen, dat meteen naar de prullenbak werd verwezen door Groningen. Donderdag verhoogden ze hun bod gevoelig.

Volgens Het Nieuwsblad deed Club een nieuwe poging voor 4,5 miljoen euro, maar ook daar zijn ze bij Groningen niet tevreden mee. Ze willen meer dan vijf miljoen, maar daar wil Club wel niet in meegaan. Meijer gaat zijn contract wel niet meer verlengen en dus zou een transfer alle partijen goed uitkomen.

Wel staat Groningen sterk, want ook het kapitaalkrachtige Ajax wil zich met de zaken bemoeien. En er is ook interesse uit de Serie A en de Premier League. Club is wel het meest concreet en dus zal er verder onderhandeld worden. Groningen zal wel zijn prijs moeten laten zakken.