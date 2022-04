Shinji Kagawa heeft nog heel wat te ontdekken: "De Ketelaere ken ik niet. Nainggolan wel, maar vooral van zijn leven naast het veld"

STVV verbaasde afgelopen winter vriend en vijand door met Shinji Kagawa een speler in huis te halen die bij enkele Europese topclubs passeerde.

Shinji Kagawa (33) mocht tot dusver vijf keer invallen bij de Kanaries. Dat de Japanner over een bovengemiddeld voetbalverstand en goede voetjes beschikt, staat buiten kijf. Maar echt imponeren was er voor de 97-voudige international nog niet bij. "Conditioneel sta ik nu een pak beter, ik voel me echt goed. Ik kijk er naar uit om eens aan de aftrap te staan. Ik ben alvast klaar om het team te helpen in de laatste match, en hopelijk volgen er nog meer", aldus Kagawa in Het Laatste Nieuws.

De Japanner speelde in de Bundesliga en Premier League tussen de beste voetballers van Europa. Over de sterren van de Jupiler Pro League kan Kagawa vooralsnog geen oordeel vellen. "De Ketelaere, Zirkzee, Tissoudali, Vanaken? Sorry, hen ken ik niet. Nainggolan, die ken ik wel. Maar dan vooral van zijn leven naast het veld, al maakt hij ook tussen de lijnen indruk. Ach, ik hou van zijn mentaliteit, ook al zijn we absolute tegenpolen."