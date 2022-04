Zegt Ruud Vormer Jan Breydel weldra vaarwel? 'Spelen bij Club Brugge plan-A, andere Belgische club achter de hand'

Op zijn 33e is Ruud Vormer nog steeds de ideale aanvoerder van Club Brugge. Al vervult de Nederlander zijn rol vooral naast het veld. Bij Philippe Clement kwam Vormer niet meer al te vaak aan spelen toe. Ook na de komst van Alfred Schreuder veranderde er niet veel voor Vormer.

Ruud Vormer ligt nog een seizoen onder contract in Jan Breydel. Al is het maar de vraag of de middenvelder ook volgend seizoen nog te zien zal zijn bij blauw-zwart. Ook in de herfst van zijn carrière wil de Nederlander minuten blijven maken, in een ideale wereld doet hij dat bij Club Brugge.

Het Nieuwsblad laat weten dat Ruud Vormer ook een plan-B achter de hand heeft. Zulte Waregem zou de Nederlander maar wat graag naar de Gaverbeek halen. Met Davy De fauw heeft Vormer een boezemvriend in de technische staf van Essevee zitten. Ook Timmy Simons kent Vormer nog van zijn blauw-zwarte periode.

Ruud Vormer speelde ondertussen 350 officiële duels voor Club Brugge. Met 63 goals en 95 assists kan de middenvelder meer dan aardige statistieken voorleggen. Door zijn grinta en mentaliteit groeide de aanvoerder uit tot een absolute publiekslieveling in het Jan Breydelstadion.