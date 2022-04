Alfred Schreuder rekent nog steeds op zijn aanvoerder: "Bewonderenswaardig hoe Ruud met de situatie omgaat"

Er was deze week heel wat te doen rond de toekomst van Ruud Vormer. De Nederlander zit al maanden vaker dan hem lief is op de bank. Op zijn wekelijkse persbabbel liet Club-coach Alfred Schreuder zich lovend uit over zijn aanvoerder.

"Ruud maakt al weken een positieve indruk op training, net als vorige week in de wedstrijd tegen Beerschot. Ook deze week trainde hij weer prima", vertelde Schreuder. De 33-jarige middenvelder ligt nog een jaar onder contract in het Jan Breydelstadion, al is het maar de vraag of Vormer ook volgend seizoen nog in het blauw-zwarte shirt te zien zal zijn. "Het is Ruud die zijn eigen toekomst moet bepalen. Op zich ben ik daar nu niet mee bezig. Ik kan alleen maar zeggen dat de manier waarop Ruud met deze situatie omgaat bewonderenswaardig is." "Dat geldt trouwens ook voor Bas Dost en Eder Balanta. Dat zijn stuk voor stuk jongens die basisspeler kunnen en misschien zelfs moeten zijn. Maar ik moet nu eenmaal keuzes maken en daar sta ik volledig achter", besluit Alfred Schreuder.