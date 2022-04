Felice Mazzu rekent opnieuw op Dante Vanzeir, die in de basis zal staan: "Zijn profiel hebben we zeker gemist"

Na vijf wedstrijden schorsing kan Felice Mazzu opnieuw rekenen op Dante Vanzeir. De Rode Duivel staat zondag overigens meteen aan de aftrap tegen zijn ex-club Beerschot. Dat heeft de coach van Union SG aan Het Nieuwsblad verteld.

Zondag neemt Union SG het thuis op tegen rode lantaarn Beerschot. Voor de leider de ideale mogelijkheid om opnieuw te winnen in eigen huis. In de laatste drie thuiswedstrijden behaalde het slechts twee punten. "Het is belangrijk om zondag de drie punten te pakken. Eerst en vooral omdat het onze laatste wedstrijd in de reguliere competitie is, en we verwachten bovendien heel wat volk. En natuurlijk willen we in eigen huis nog eens winnen, zodat we weten dat het ook in het Dudenpark nog lukt", vertelt Felice Mazzu.

Voor die overwinning rekent Felice Mazzu op de terugkeer van Vanzeir, goed voor 13 doelpunten en 9 assists. “Zijn profiel hebben we zeker gemist. Maar we behaalden ook zonder hem goede resultaten, en ik heb verschillende dingen kunnen uitproberen”, analyseert coach Felice Mazzu de periode zonder Vanzeir. “Maar al bij al ben ik wel tevreden want ik heb kunnen zien hoe andere profielen in de spits presteren, zoals bijvoorbeeld Kozlowski en Lapoussin”, verklaart de coach van de fiere leider.

“Voor Vanzeir was het wel een lastige periode. Wanneer hij te horen kreeg dat hij vijf dagen geschorst werd, kwam dat aan. Het belangrijkste was om hem mentaal erbovenop te helpen. We gunden hem een weekje vakantie, en hij trok naar het buitenland. Nadien verscheen hij weer op de club met een brede glimlach, zoals altijd. Sindsdien werkt hij hard, zoals normaal", zegt Felice Mazzu.

Als Union SG zondag wint, telt het minstens drie punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge bij de start van Play-Off 1. Of het voldoende is om de landstitel de pakken? “Daar denken we nog niet aan. We zullen elke wedstrijd spelen om die te winnen, en dan zien we wel. Als we op een gegeven moment voor de titel kunnen spelen, zullen we dat natuurlijk doen. Maar we denken daar nog niet aan. Ons seizoen is al geslaagd, en we willen natuurlijk nog zo goed mogelijk presteren in de play-offs. Dan zien we wel waar het schip strandt”, besluit Felice Mazzu.