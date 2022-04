Louis Van Gaal krijgt steunbetuigingen van over de hele wereld: "Het is ongelofelijk"

Louis van Gaal is al heel de week bezig met de vele steunbetuigingen die hij heeft ontvangen te beantwoorden, nadat de bondscoach afgelopen zondag bekendmaakte dat hij lijdt aan prostaatkanker.

Van Gaal is overspoeld door mooie reacties. "Dit had ik zelf ook niet kunnen inschatten, maar het geeft ons wel heel veel energie", zei de trainer bij Tijd voor Max. "Het is ongelofelijk, het komt uit alle hoeken van de wereld. Er zijn veel spelers die reageren, veel clubs. En ook de 'vijand' van ons (Ajax, red.), Feyenoord, stuurde bloemen. Dat vond ik heel apart. Truus was heel erg blij."

"Ik ben al drie, vier dagen bezig om al mijn appjes te beantwoorden", lachte Van Gaal. "Daar ben ik klaar mee, maar nu moet ik ook m'n e-mails nog doen. Dus mensen: fantastische steun, maar ik moet nog heel hard werken om iedereen te beantwoorden", besloot de coach lachend.