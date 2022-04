Luxeproblemen voor Alfred Schreuder in aanloop naar komst KV Mechelen: "Communicatie is belangrijk, maar geen praatclub worden"

Club Brugge sluit de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Voor Alfred Schreuder is het duidelijk: de achterstand op koploper Union mag dit weekend niet verder oplopen.

Tijdens de wekelijkse persbabbel gingen de vragen al gauw over de nakende play-offs, iets waar Alfred Schreuder duidelijk geen trek in had. "Play-offs, daar moeten we het nu niet over hebben. Het moet over KV Mechelen gaan. We moeten de drie punten halen in die wedstrijden, dat is op dit moment het belangrijkste."

Voor de wedstrijd tegen Malinwa kan Alfred Schreuder weer op volle sterkte aantreden. Dat betekent dat er opnieuw heel wat doorwinterde profs vrede zullen moeten nemen met een plekje op de bank. "Ik moet complimenten geven aan mijn spelers en de medische staf, want iedereen is beschikbaar. Dat zorgt voor meer concurrentie, waardoor iedereen toch een fractie scherper is. Meer opties zijn altijd positief voor een coach", aldus Schreuder.

"Het gevolg daarvan is wel dat er enkele jongens op de bank verzeild geraakten die bij elke andere club basisspeler zouden zijn. Dat is niet makkelijk, maar iedereen moet daar als een professional mee omgaan. Ook de jongens die niet spelen hebben hetzelfde doel: kampioen spelen. En dat is wat we nodig hebben. Natuurlijk is communicatie belangrijk en spreek ik af en toe met de jongens, maar we moeten ook geen praatclub zijn", besluit de Nederlandse T1 van blauw-zwart, die 21 op 21 haalde in de competitie.