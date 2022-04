Mourinho niet tevreden na nederlaag in Conference League: "We spelen op een plastic veld"

AS Roma is één van de topfavorieten voor de eindwinst in de Conference League, maar na een nederlaag tegen FK Bodø/Glimt staan ze plots onder grote druk voor de terugwedstrijd.

José Mourinho trok met zijn AS Roma naar het verre Bodø/Glimt. In de groepsfase hadden beide ploegen elkaar al eens ontmoet en toen ging AS Roma op een pijnlijke manier 6-1 de boot in. De Portugese succescoach was dus gebrand om revanche te pakken op de Noorse kampioen. Pellegrini zette Roma op voorsprong, maar Saltnes kon gelijk maken. In de slotminuut scoorde Vetlessen de 2-1 en zo won Bodø/Glimt al voor de tweede keer van Mourinho en zijn mannen.

Mourinho was absoluut geen fan van het kunstgrasveld: "Ik wil het niet als excuus gebruiken. We kregen te maken met een belangrijke blessure, ik wil het de blessure van het plastic veld noemen. Maar dat ligt buiten onze macht. Iemand heeft besloten dat men in een Europese competitie op een plastic veld mag spelen, dus spelen we op een plastic veld", vertelde hij na de wedstrijd duidelijk geïrriteerd. Toch heeft Mourinho nog alle hoop op een goede terugwedstrijd. "Ik vertrouw in mijn spelers en in het stadion, de steun van de fans. Ik heb er geen enkel probleem mee om te stellen dat we de favoriet zijn om de halve finale te bereiken", besloot de Portugese coach.