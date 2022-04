Personele problemen voor Elsner in aanloop naar STVV: "Een of twee youngsters zullen kans krijgen"

Op de laatste speeldag van een voor Standard teleurstellend seizoen trekken de Rouches naar Stayen. Op bezoek bij STVV zal Luka Elsner moeten improviseren.

De Sloveense T1 van Standard moet immers heel wat jongens missen voor de verplaatsing naar Stayen. "Gilles Dewaele, Samuel Bastien en Mathieu Cafaro zijn geschorst. Voor de geblesseerde Kostas Laifis en Nicolas Raskin was het seizoen al langer voorbij", zuchtte Elsner tijdens zijn perspraatje.

"Bovendien trainde Merveille Bokadi al enkele dagen niet meer mee. Hij heeft last van de adductoren... Ook Selim Amallah was gisteren afwezig door een migraineaanval. Zaterdag hakken we de knoop door voor hen."

"We zullen hoe dan ook een oplossing moeten zoeken voor zondag. Het is onze laatste wedstrijd en we willen ons nog tonen. Wat wel zeker is, is dat een of twee youngsters de kans zullen krijgen om zich te tonen."