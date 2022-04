Totale ommekeer voor Hjulsager, die dan toch niet op het strafbankje moet: "Op grond van twijfel vrijgesproken"

Nicolas Laforge toonde Andrew Hjulsager in de slotfase van de wedstrijd Cercle Brugge-AA Gent de rode kaart. De Deen van de Buffalo's raakte een Cercle-speler met de voet in het gelaat.

Het Bondsparket stelde een schorsing van vier speeldagen voor, waarvan twee effectief. AA Gent accepteerde de minnelijke schikking niet. Het Disciplinair Comité legde Hjulsager vervolgens een straf op van drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief.

De Buffalo's tekenden beroep aan en haalden hun slag thuis. Via de officiële kanalen maakte AA Gent vrijdag bekend dat Hjulsager is vrijgesproken en dus niet moet brommen. Andrew Hjulsager kan dit weekend tegen OHL dus gewoon aan de bak.

Dit is de beargumentering van de Disciplinaire Raad:

"Op de videobeelden kan worden vastgesteld dat speler HJULSAGER foutief wordt neergehaald door zijn tegenstander DA SILVA en dat hij tijdens de daaropvolgende draaiende valbeweging met zijn voet het gezicht van zijn tegenstander raakt. Volgens de Disciplinaire Raad kan niet met zekerheid worden uitgemaakt dat speler HJULSAGER hierbij een ‘totaal onnodige bijkomende beweging' maakt om recht te komen. De Raad is van mening dat het niet bewezen is dat speler HJULSAGER zich zeer goed bewust was van zijn actie en opzettelijk een trap zou gegeven hebben. Het is volgens de Raad aannemelijk dat de beweging in casu het loutere gevolg is geweest van de valbeweging op zich. Bijgevolg dient speler HJULSAGER op grond van twijfel te worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten."