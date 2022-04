Voormalig Rode Duivel, die drie titels op rij won met Standard, overleden op 78-jarige leeftijd

Via de officiële kanalen deelt Standard mee dat Henri Depireux overleden is. Depireux maakte deel uit van het grote Standard dat in '69, '70 en '71 drie landstitels op rij behaalde. Depireux werd 78 jaar oud.

Depireux was een geboren Luikenaar die in 1968 van RC Luik overstapte naar Standard. Bij de Rouches werd Depireux, een middenvelder, drie keer op rij kampioen. Depireux kwam ook twee keer uit voor de Rode Duivels. Na zijn spelersloopbaan ging Depireux aan de slag als trainer. Hij was onder meer actief in Frankrijk, Portugal en Marokko. Depireux was ook bondscoach van Kameroen en DR Congo. Op 78-jarige leeftijd is de Luikenaar na een slepende ziekte overleden. 🙏 R.I.P. 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶 𝗗𝗲𝗽𝗶𝗿𝗲𝘂𝘅 ✨



Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Henri ➡ https://t.co/OTinjRM3jq 🌹



We willen ons medeleven betuigen aan de familie en naasten van Henri ➡ https://t.co/vjtcxupj8X 🌹#RSCL pic.twitter.com/w5iFklEfbO — Standard de Liège (@Standard_RSCL) April 8, 2022