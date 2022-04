Van Himst pikt er zijn favoriete speler uit bij Anderlecht: "Klassevoetballer"

Paul Van Himst ziet Brugge de titel pakken, maar ook Anderlecht nog een aardig woordje meepraten. De ploeg speelt eindelijk weer goed voetbal en pakt ook resultaten. En daarin ziet hij toch wel wat uitblinkers.

Gevraagd naar van wie hij het meest onder de indruk is, moet hij even nadenken. “Ik vind ze collectief goed, maar als ik er echt één moet uitkiezen: Lior Refaelov. Die mag er zeker tussen lopen. Wat Refaelov toont als 35-jarige: chapeau. Hij maakt zijn goals, geeft assists, gebruikt zijn ervaring. Klassevoetballer. Iemand als Zirkzee is technisch ook verfijnd, maar hij wordt maar gehuurd", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ook voor Yari Verschaeren heeft hij een boontje. “Yari heeft veel blessures gehad, maar de jongste weken speelde hij toch weer op hoog niveau. Helaas viel hij tegen Charleroi weer uit met een liesprobleem. Hopelijk is het niet te erg, want Verschaeren is toch een speler die acties maakt en ook kan infiltreren voor de goal."