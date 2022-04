🎥 Beerschot eindigt op absoluut dieptepunt: "Zuur én beschamend"

Beerschot heeft zijn exit uit de Jupiler Pro League door de grote achterdeur gemaakt.

Beerschot was op bezoek bij competitieleider Union op weg naar een verdiend gelijkspel, tot daar in de 83ste minuut anders over werd beslist door enkele heethoofden.

“Supportersrellen, vuurpijlen en andere onregelmatigheden noopten scheidsrechter Boucaut ertoe om de wedstrijd in minuut 83 definitief te staken. Het is nu aan de Pro League om te beslissen hoe het hier een einde aan breit”, klinkt het bij Beerschot op de website van de club.

“O zo jammer dat ons tweejarig verblijf op het hoogste vlak op die manier een slot krijgt. Want dit is zuur én beschamend.”

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, liet over het voorval op Twitter van zich horen. “Vanavond was knappe en spannende voetbalavond en dan krijg je dit. Totaal onaanvaardbaar dat paar heethoofden plezier voor iedereen ontsieren. Wie zich hier schuldig aan maakt, heeft geen plek meer in onze stadions. Ondertussen met beide clubs gebeld, morgen bekijken we gevolgen.”