Cercle-coach Thalhammer ziet met lede ogen drie maanden zonder voetbal met inzet tegemoet: "In België mogen enkel de beste acht verder voetballen"

Cercle Brugge sloot zijn seizoen af met een gelijkspel tegen Antwerp. Mooi resultaat, maar wel heel gevleid. De Vereniging putte uit één kans één doelpunt.

Ook trainer Dominik Thalhammer was daar niet helemaal tevreden mee. "Wel met het resultaat, niet met de prestatie", zei hij achteraf. "Zeker niet zelfs. Onze pressing zat niet goed en in de omschakeling maakten we veel te veel fouten. Het was voetbalgewijs zeker een onvoldoende."

Thalhammer mag nu zijn spelers al gaan voorbereiden op volgend seizoen. De komende drie maanden spelen ze geen enkele wedstrijd met inzet. "Ons seizoen? We hebben tegen elke ploeg uit de top zes punten gepakt, buiten van Union. Daar mogen we toch trots op zijn", analyseerde hij. Wel had hij graag in de top acht geëindigd uiteraard. "In België mogen blijkbaar enkel de acht beste teams verder voetballen. De spelers krijgen nu wat rust en daarna gaan we weer trainen."