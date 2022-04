Volgt Witsel ploegmaat Bürki naar MLS?

Axel Witsel heeft een aflopend contract en hij gaat Borussia Dortmund deze zomer sowieso verlaten. Volgens Transfermarket zou de Belgische defensieve middenveder naar de MLS kunnen. St. Louis City, LA Galaxy en LA FC zouden alvast interesse tonen in de 33-jarige Luikenaar.

Daarbij zou een overstap naar een van de twee clubs uit Los Angeles het meest voor de hand liggen. Mocht Witsel effectief naar de Verenigde Staten trekken, zou dat niet als een verrassing komen. De Belg trok eerder in het verleden al naar Rusland (Zenit Sint-Petersburg) en China (Tianjin Quanjian), en schrikt dus niet af van een gewaagde transfer.

Een transfer naar Standard is in ieder geval niet aan de orde. "Een terugkeer naar Standard is op dit moment helemaal niet aan de orde. Iedereen weet dat Standard in mijn hart zit en zal blijven zitten en dat Sclessin mijn thuis is. Het zou kunnen dat ik op een dag terugkeer naar waar het voor mij allemaal begonnen is, maar dat zal dan in een andere rol zijn", aldus de Belg in La Capitale.

Kiest Witsel voor Saint Louis City, dan zal hij er huidig ploegmaat Roman Bürki (31) tegenkomen. De Zwitserse doelman had een contract bij Dortmund tot de zomer van 2023, maar laat dat vroegtijdig ontbinden en trekt deze zomer naar de MLS.