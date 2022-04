Zorgen om Sergio Gomez, Kompany is hoopvol: "Gaan hem klaarstomen voor bekerfinale"

Na het nemen van een vrije trap ging het mis voor Sergio Gomez. Hij zeeg kreunend naar de grond en vroeg onmiddellijk om zijn wissel. Maar Vincent Kompany bleek achteraf hoopvol over de ernst.

Gomez had voor de wedstrijd al last aan de adductoren, maar daar blesseerde hij zich niet aan. Door het geheim op medische gegevens kon Kompany er niet over uitwijden, maar waarschijnlijk ging het om zijn rug. "Het waren niet zijn adductoren", bevestigde Kompany. "We zullen zien, maar ik denk niet het erg is."

"Die jongen heeft super veel wedstrijden gespeeld voor Anderlecht en de nationale ploeg. In deze fase van de competitie is een beetje overbelasting niet abnormaal. Hopelijk hebben we hem terug voor de finale, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Net als ik dat niet voor Verschaeren en Ashimeru kan zeggen."