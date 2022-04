🎥 Dat het ook Kompany deugd deed: coach viert met papa en krijgt cadeau van de spelers

Zijn 36ste verjaardag zal Vincent Kompany zich ook wel nog even herinneren. Zijn stem was schor na de match van het vele schreeuwen, maar ook van het vieren. Hij werd luid toebejubeld door de meegereisde fans.

Kompany is en blijft één van de grootste iconen die Anderlecht ooit gehad heeft. Als hij Anderlecht naar nieuw succes kan leiden, komt daar nog een nieuwe dimensie bij. Dan wordt hij onsterfelijk in de annalen van de club. "Here's to you Vincent Kompany. Sporting loves you more than you will know", klonk luid na het laatste fluitsignaal.

Als coach toont Kompany zijn emoties meestal niet, maar deze keer wel. "Ik weet dat ik als speler op het veld mijn emoties wel liet zien, maar nu hou ik dat meestal onder controle. Jullie weten echter niet wat er binnenin woedt", knipoogde hij.

Van de spelers kreeg hij voor zijn verjaardag een cadeau: "Iets drinkbaars", onthulde Hendrik Van Crombrugge. Kompany liep na de zege rechtstreeks naar zijn vader, die tussen de fans had plaatsgenomen. Daarna bleef hij nog een halfuur op het veld om selfies te laten nemen met de aanhang.