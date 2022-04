📷 Fans, spelers en coaches van Anderlecht gaan helemaal los: "We zitten in een andere realiteit"

De taferelen die gisterenavond in Kortrijk te zien waren, deden veel denken aan een titelviering. De supporters van Anderlecht gingen door het dak, de spelers evenzeer. En nochtans heeft paars-wit nog helemaal niets in handen.

Maar na al die jaren van frustratie omwille van zowel de resultaten als het spel was het een hele grote opluchting bij heel Anderlecht dat ze in de top vier zitten en kunnen vechten voor Europees voetbal. Na een seizoen waarin het spelniveau grote stappen vooruit zette, leven ze weer met hoop in Brussel.

"Ik ga het nog één keer schetsen", zei Kompany toen het hem werd voorgelegd. "In mijn tijd had Anderlecht twee keer het budget van de tweede. Matchen zoals vandaag hadden we op vijftig procent kunnen winnen. Er liepen vijf Gouden Schoenen rond. Vandaag is de realiteit helemaal anders. We zitten nog steeds in een opbouwende fase. Dan moet je van deze momenten kunnen genieten. En morgen gaan we de knop omdraaien. Stel dat we de bekerfinale winnen, dan ga ik nog willen dat de volgende dag de knop omgedraaid wordt."