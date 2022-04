Beerschot veroordeelt incidenten en gaat hard ingrijpen: "Drastische acties zullen volgen!"

Beerschot heeft op zijn website de incidenten van in Union zwaar veroordeeld. De club laat weten dat ze zelf ook een onderzoek zullen instellen en zwaar zullen ingrijpen tegen de geïdentificeerde personen.

De laatste wedstrijd van het seizoen, met een verplaatsing naar de verdiende leider van de competitie, was een laatste kans voor onze geliefde club om een dramatisch seizoen op eervolle wijze af te sluiten met een mooie sportieve prestatie tegen de leider van de competitie.



Een deel van onze supportersclan heeft voor een gitzwart einde van het seizoen gezorgd, met een ongeziene vorm van hooliganisme. Het clubbestuur keurt deze actie af, met grote verontwaardiging en neemt de grootst mogelijke afstand tegenover de initiatiefnemers. Naast het lopende politie-onderzoek, zal de club een eigen en diepgaand onderzoek voeren om de verantwoordelijken voor deze actie te identificeren. Drastische sancties zullen volgen.



Het clubbestuur verontschuldigt zich ten aanzien van voetbalclub Union en eveneens ten aanzien van de voetbalbond en de Pro-League voor de wijze waarop een deel van de supportersclan niet alleen onze geliefde club, maar het ganse Belgisch voetbal in diskrediet brengt.



Wij zullen ons de komende periode ernstig beraden inzake de sportieve toekomst van de club. Aan dit beraad wordt de bezorgdheid over het morele kompas van een deel van de supporters toegevoegd.

Wij zullen niet toestaan dat het gedrag van een minderheid de club in al zijn geledingen bedreigt.



Verdere communicatie zal volgen na intern overleg.