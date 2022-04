De verrassing van Kompany gisteren: Arnstad is man geworden, maar wat gaan ze ermee doen?

Iedereen trok grote ogen gisteren een kwartier voor tijd. Vincent Kompany gooide zowaar Kristian Arnstad voor de leeuwen en haalde routinier Lior Refaelov naar de kant. Een gok? Niet echt. Kompany wou de jonge Noor al langer belonen voor zijn inzet op training en zijn progressie die hij maakte.

'Throwback' naar 10 april 2020. Kompany, toen met een nog kleinere kern en heel wat meer jeugd in zijn ploeg, gunde Arnstad uitgerekend in Jan Breydel zijn eerste basisplaats bij de A-ploeg. Niet meteen een rustige wedstrijd om te debuteren en Anderlecht verloor met 3-0 van Club Brugge. Overal klonk het: 'Te vroeg!'

Man geworden

De toen 16-jarige middenvelder zou vorig seizoen nog 26 minuten spelen en dit seizoen kreeg hij niks. Hij viel veelal af als 19de man. Tot gisteren dus... In een duel waarbij het om de knikkers ging en de zege nog lang niet vast stond, moest Arnstad voor meer balvastheid gaan zorgen. Fans op sociale media begrepen het niet. Maar zij zien ook niet wat Kompany elke dag ziet.

Arnstad is een man geworden. De frêle jongen van twee jaar geleden heeft een stevig lichaam gekweekt. Elke dag trainen met de A-ploeg heeft hem ook vastberadener gemaakt in de duels. Dat was er ook aan te zien, want zijn invalbeurt werd erg gesmaakt door de technische staf. Hij kreeg achteraf complimenten. Want evident kan je het niet noemen om in zo'n wedstrijd je eerste minuten van het seizoen te krijgen.

Combinatie onhaalbaar

Kompany wou dat al veel eerder doen, maar noodgedwongen moest hij de 18-jarige altijd laten afvallen. Met Ashimeru, Cullen, Olsson en Kana heeft hij al vier centrale middenvelders voor twee plaatsen. Door het ontbreken van Ashimeru kreeg hij nu de kans. En ook: hij wou laten zien dat er in de toekomst op hem gerekend wordt.

Want Arnstad heeft nog maar een contract tot 2023 en dat werd nog niet verlengd. Zijn entourage wil ook de kat uit de boom kijken, want ze vinden dat het tijd wordt dat hij minuten krijgt. Hij is wekelijks uitblinker bij de beloften. Nu is de vraag wat ze volgend seizoen met hem gaan doen. Arnstad laten spelen in 1B, maar dat betekent wel dat hij geen twee matchen op één weekend kan spelen. Zaterdag bij de B-ploeg 90 minuten en zondag klaar zijn om in te vallen... Die combinatie is niet werkbaar. Dat zijn vragen waar hij en zijn familie antwoord op willen krijgen.