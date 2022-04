Ex-ref verwacht problemen na Union-Beerschot: "Dit legt een bom onder de start van de Champions' Play-offs"

En jawel, net voor de start van de play-offs kan er alweer iets extrasportief besproken worden. Iets wat grote gevolgen kan hebben voor diezelfde play-offs, voorziet ex-ref Serge Gumienny.

De gestaakte wedstrijd kan volgens Gumienny de start van de play-offs in gevaar brengen. "In deze omstandigheden verwacht je dat er sneller een forfaitzege voor Union zal uitgesproken worden dan tijdens de reguliere competitie. De Champions' play-offs komen er namelijk al aan binnen twee weken. Het is afwachten welke sanctie er zal uitgesproken worden", zegt hij in HBvL.

"Volgt het beroep nadien nog voor het BAS? Het legt alleszins een bom onder de start van de Champions' play-offs. Ik kan me inbeelden dat Union niet zal willen starten aan de eindstrijd zolang er onduidelijkheid heerst over het behaald aantal punten. Ik verwacht grote gevolgen en ik hoop dat het Beerschot-bestuur een forfaitnederlaag zal aanvaarden. Dit herhaaldelijke wangedrag kan niet aanvaard worden.”