Selemani viert afscheid met individuele prijs: "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt"

Faïz Selemani werd voor de match uitgeroepen tot 'Kerel van het seizoen', maar startte niet aan de wedstrijd. Zijn schouderblessure speelde nog te veel op. Of wou hij geen risico's lopen naar volgend seizoen toe? Want na de zomer wil hij ergens anders zitten.

Selemani scoorde dertien keer dit seizoen en was de belangrijkste speler van Kortrijk. “Ik vertrek hier inderdaad”, zei hij achteraf. "Ik had hier twee goede seizoenen en toen ik bij tekende zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Ik weet dat het bestuur die zal respecteren. Ik ben toe aan iets anders en wil voor prijzen spelen."

Een nieuwe ploeg heeft hij nog niet, maar hij hoopt wel dat zijn prestaties andere ploegen wakker gemaakt hebben. "Waar ik naar toe zal gaan is nu nog niet duidelijk. Er zijn meerdere mogelijkheden, ook in België maar dat zal pas later beslist worden.”