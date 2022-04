Grijpt Club Brugge in als Union een forfaitzege krijgt? Blauw-zwart gaat dossier op de voet volgen

Op dit moment - als we de stand in Union-Beerschot nemen toen de wedstrijd gestaakt werd - heeft Club Brugge maar twee punten achterstand meer op Union. Als de Brusselaars een forfaitzege krijgen, worden er dat drie. Blauw-zwart gaat dat dossier dus nauwlettend opvolgen.

Er werd nog niet officieel gereageerd, maar volgens HLN gaat Club wel zelf onderzoeken of de procedure en de voorschriften bij de incidenten wel correct zijn gevolgd. In de wandelgangen van Jan Breydel zou men zich al afgevraagd hebben of de wedstrijd niet hervat kon worden. Konden ze niet herbeginnen met spelen toen de rust was weergekeerd? En heeft Union er alles aan gedaan om het gebeurde te voorkomen?

Club ziet dat elk punt in de korte play-offs belangrijk zal worden. Daarom zullen ze het dossier waarschijnlijk op de voet opvolgen.