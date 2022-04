Krijgt Union forfaitzege? Disciplinair Comité moet beslissing nemen (en liefst zo vlug mogelijk)

De rellen in het Joseph Mariën stadion noopten scheidsrechter Alexandre Boucaut ertoe om de wedstrijd te staken. Maar wat nu? Er zijn nog twee opties mogelijk, maar een forfaitzege is dus niet helemaal zeker.

De eerste reactie is natuurlijk dat Union een 3-0-forfaitzege krijgt, maar dat zal wel afhangen van wat er in het rapport van de match delegate staat. Het Disciplinair Comité van de KBVB moet er zich zo snel mogelijk over buigen, want volgende week beginnen de play-offs al. Als thuisploeg is Union immers ook verantwoordelijk voor de fans in het stadion. Hebben ze er alles aan gedaan om de incidenten te vermijden?

Indien ja, krijgen ze waarschijnlijk die forfaitzege. Indien nee, moet de match volgens de reglementen hervat worden op het moment van stopzetten. Vanaf minuut 83 dus... Dan zouden beide ploegen nog zeven minuten en extra tijd op het veld moeten komen. "Een systeem dat enkel in België bestaat", zuchtte Felice Mazzu. "Hopelijk wordt de beslissing voor de play-offs genomen, want als we moeten wachten tot het einde wordt het bijzonder ingewikkeld."