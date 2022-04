Pjanic stelt teleur bij Besiktas en moet terug naar Barcelona

Sinds 2 september huurt Besiktas Pjanic van Barcelona. Na een teleurstellend seizoen moet Pjanic terug naar Barcelona, een verlengd verblijf zit er echt niet in.

De sportief directeur van Besiktas, Ceyhun Kazanc, heeft bevestigd dat Miralem Pjanic deze zomer gewoon terugkeert naar FC Barcelona. De Bosnische middenvelder kon niet overtuigen in Turkije en nu lijkt zijn carrière wel echt op een dood spoor te zitten. Ook onze landgenoot, Michy Batshuayi, die uitgeleend werd aan Besiktas zullen ze niet definitief overnemen, dat schrijft het Spaanse Marca. Voor beide spelers had Besiktas ook geen aankoopoptie vastgelegd, maar toch wouden de Turken duidelijkheid brengen.

Pjanic ligt nog onder contract bij Barcelona tot 2024 en is inmiddels 32 jaar oud. De kans dat hij ooit zal spelen voor Xavi is zeer klein aangezien hij geen al te geweldige cijfers mee terug neemt van op zijn uitleenbeurt. In de Turkse competitie wist hij zelfs niet eens de helft van de speelminuten bij elkaar te voetballen. Over alle competities samen speelde Pjanic 24 wedstrijden voor Besiktas waarin hij nooit wist te scoren en slechts vier assists gaf. Kan hij volgend seizoen zijn carrière nog herlanceren?