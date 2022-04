Vanderidt is trots, maar ook triest over zijn Beerschot: "Alles meegemaakt dit seizoen"

Het leek op een mooie afsluiter af te stevenen voor Beerschot op bezoek bij Union, tot enkele heethoofden er anders over beslisten.

0-0 op bezoek bij de competitieleider, het was een mooi afscheid van Beerschot en de Jupiler Pro League geweest. Maar het draaide eventjes anders uit.

“Als je ploeg al weken gedegradeerd is, kan ik alleen maar fier zijn hoe ze de tactische richtlijnen hebben opgevolgd en voor elkaar hebben gelopen”, zei Greg Vanderidt aan Het Nieuwsblad. “Het is niet makkelijk om dit te brengen in een verloren situatie.”

“We hebben dit seizoen al alles meegemaakt, hé. Laten we zeggen dat ik vooral fier en tevreden ben over hoe mijn ploeg zich vandaag 85 minuten lang heeft gepresenteerd. En ontgoocheld en triest omdat we degraderen.”