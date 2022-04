OFFICIEEL: AA Gent haalt kleinzoon van Buffalo-legende op bij Beerschot

AA Gent heeft een eerste transfer voor volgend seizoen bekendgemaakt. En het gaat om een bekende naam. David Mukuna Trouet komt over van Beerschot. De 20-jarige spits is de kleinzoon van Buffalo-legende Léon Mokuna.

Mukuna speelde dit seizoen bij de beloften van Beerschot maar maakte ook al zijn debuut in de hoogste klasse tegen Standard dit seizoen.

"David is een beloftevolle, grote (1,92m) en sterke spits met veel diepgang en snelheid", klinkt het bij Gent. "Een typische nummer 9 die heel aanwezig is in de zestien en makkelijk tot scoren komt. Mukuna Trouet is een beloftevolle aanvaller die zal aansluiten bij ons beloftenteam en die hoopt zichzelf zo snel mogelijk tot de A-kern op te werken. Laat ons hopen dat hij een even mooie carrière kan uitbouwen bij ons als wijlen zijn grootvader! "