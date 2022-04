De maat is vol voor Beerschot-voorzitter: "Supporters die veld betreden levenslang stadionverbod opleggen"

Beerschot nam zondag in het Dudenpark afscheid van de Jupiler Pro League. Op het veld deden de Ratten dat met verve, in de tribunes ging het er heel wat minder fraai aan toe. Door de ongeregeldheden werd de wedstrijd in minuut 83 definitief gestaakt.

De Pro League legde Beerschot alvast een boete op van 50.000 euro. Beerschot-voorzitter Francis Vrancken geeft in GVA aan dat de maat vol is. "We hadden na de wedstrijd al snel contact met Lorin Parys en willen nu keihard optreden. Supporters die het veld betreden, moeten levenslang uit onze stadions verbannen worden. Dat voorstel willen we op tafel leggen."

Los van de monsterboete moet Beerschot nog bijkomende sancties vrezen. Zo zou het kunnen dat de Ratten opnieuw enkele wedstrijden achter gesloten deuren moeten spelen. Het is in theorie zelfs mogelijk dat Beerschot met een puntenaftrek aan het seizoen in 1B moet beginnen.