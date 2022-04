BREAKING: KRC Genk heeft akkoord met RB Leipzig over Maarten Vandevoordt

Nog twee seizoenen speelt Maarten Vandevoordt in de Belgische competitie. Daarna verhuist naar Duitsland. De club ligt ook al vast: RB Leipzig. Dat kondigde Genk zelf aan.

Het is redelijk uniek dat een ploeg een transfer aankondigt die pas over twee seizoenen zal gebeuren.

Maarten Vandevoordt kwam als 9-jarige al in onze Talent Academy terecht. Hij was pas 16 toen hij in de A-kern kwam als derde doelman. In september 2019 maakte hij zijn officiële debuut in de eerste ploeg, enkele maanden later werd hij met 17 jaar en 287 dagen zelfs de jongste doelman ooit in de Champions League.

Intussen is Maarten al twee seizoenen onze eerste doelman. Hij heeft 71 wedstrijden voor KRC Genk op de teller. Maarten doorliep ook de nationale jeugdreeksen. Hij kwalificeerde zich onlangs met de Belgische beloften voor het EK van volgend jaar.

KRC Genk is bijzonder trots dat opnieuw een van onze natuurtalenten kan doorgroeien en kansen krijgt bij een Duitse topclub. Maarten heeft bij ons een bijzonder traject afgelegd. Tegelijk zijn we blij dat hij zijn kwaliteiten nog twee seizoenen ten dienste kan stellen van onze club.