Antwerp haalt prachtig bedrag op voor Me To You-stichting van Miguel Van Damme

Het overlijden van Miguel Van Damme heeft in de Belgische competitie voor een stevige schokgolf gezorgd.

Niet dat het overlijden onverwacht was, spijtig genoeg. De voormalige doelman van Cercle Brugge streed lang tegen leukemie tot de ziekte de ongelijke strijd won. Van Damme was peter geworden van Me To You, een organisatie die zich inzet in de strijd tegen leukemie.

Op de 29e speeldag, anderhalve week na het overlijden van Van Damme, kwam Cercle Brugge op bezoek bij Antwerp. De spelers kwamen op men een speciaal shirt aan en in minuut 16 was er aplaus oor Van Damme.

Om dat goede doel te steunen én Miguel Van Damme een laatste maal te eren, organiseerde Antwerp een veiling samen met hun sponsor Golden Palace. De prijzen waren onder meer een VIP-pakker voor een wedstrijd en een officieel wedstrijdshirt.

En of de supporters van Antwerp hun goed hart getoond hebben want de veiling bracht maar liefst 17.767 euro op. De opbrengst gaat integraal naar Me To You.