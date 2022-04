Haroun en Nainggolan vertellen anekdote uit 2009 (en nog veel meer): "Disneyland!" en "Ik zal eens een boek schrijven met mijn anekdotes"

In de laatste aflevering van 'Het Antwerp Antwoord' komen Faris Haroun en Radja Nainggolan aan het woord. De twee kennen elkaar al sinds 2009, waar ze samen de Kirin Cup speelden met de Belgische beloften.

Nainggolan vertelt in de aflevering dat hij wel eens een boek gaat schrijven over zijn anekdotes: "500 bladzijden jong!", knipoogt hij. Geen tijd om ze allemaal op te sommen, maar op eentje wou hij wel dieper ingaan. "De Kirin Cup in Japan", beginnen ze beiden te lachen: "Disneyland!"

"Dat waren wij en Mousa Dembélé. We hadden vier uur vrije tijd, maar we zaten daar op afzondering en er was niks te doen. We waren jonge gasten en zeiden tegen elkaar: we gaan naar Disneyland. Dat was een uur en een kwartier rijden en er was zot veel verkeer. Toen we daar aankwamen hadden we nog maar twee uur. We hebben betaald en zijn daar een kwartier binnen geweest. Efkes zot gedaan en we waren weer weg."

Haroun: "Eigenlijk mochten we niet weg. Toen we terugkwamen was iedereen aan het slapen. Maar ja, we waren jong..."