Informatie sijpelt door over contract ten Hag bij United: best betaalde Nederlander ooit op Old Trafford

Gisteren raakte wereldwijd bekend dat Erik ten Hag een principeakkoord heeft met Manchester United. Er sijpelt intussen ook steeds meer informatie door over zijn contract.

Zo zou ten Hag de best betaalde Nederlander ooit worden op Old Trafford. Volgens The Athletic UK, zou zijn salaris vergelijkbaar zijn met dat van voormalige United-manager Ole Gunnar Solskjaer. Het zou gaan om een bedrag van 9,4 miljoen euro per jaar, omgerekend een slordige 190 duizend euro per week. De Nederlandse coach zou een contract tekenen van 3 seizoenen, met optie tot een extra seizoen.

Manchester United zou, uit respect voor Ajax en ten Hag, wachten tot na de Nederlandse bekerfinale tussen Ajax en PSV op 17 april, tot het met een officiële aankondiging naar buiten komt. De twee clubs kwamen echter nog niet tot een akkoord. Wel meldt The Athletic dat ten Hag's afkoopclausule bij Ajax van twee miljoen euro geen probleem zal vormen voor United. Beide clubs zouden een zeer goede verstandhouding hebben en Manchester United wil die in stand houden.

Hoe dan ook: met de aankomende supportersprotesten tegen de Amerikaanse eigenaars van de club, en met Leipzig dat nog steeds op de loer ligt voor ten Hag, kan United er maar beter voor zorgen dat het snel rond geraakt met de Amsterdammers.