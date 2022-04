Beerschot supportert voor Gent maandag: Tissoudali kan hen nog een flinke duit opleveren

Bij het clubbestuur van Beerschot zullen ze maandag vol achter AA Gent staan. En achter hun ex-speler Tarik Tissoudali. Niet enkel uit emotionele overwegingen, maar ook omdat het hen nog een flinke duit kan opleveren.

Beerschot verkocht Tissoudali vorig jaar in januari aan Gent voor 750.000 euro. Maar... in het contract dat werd opgesteld zaten ook heel wat clausules. Zo heeft Beerschot er prestatiegerichte bonussen in laten opnemen. Concreet: als Gent een prijs of Europees haalt, mogen ook zij nog eens langs de kassa passeren.

Daarnaast houden ze deze zomer ook zijn dossier in de gaten. Valencia zou zich al gemeld hebben voor de 29-jarige dribbelaar die zijn efficiëntie dit seizoen serieus opkrikte. Waarschijnlijk zullen er nog volgen en ook daar kan Beerschot van profiteren.

Ze hebben immers nog een significant doorverkooppercentage bedongen bij de verkoop. De marktwaarde van Tissoudali wordt intussen geschat op 7,5 miljoen euro. Het zou dus om een bedrag kunnen gaan dat hoger of in de buurt ligt van de prijs waarvoor ze hem verkocht hebben.