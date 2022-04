Rondje op de Europese velden: Barça uitgeschakeld in eigen Camp Nou, sprookje van Bodoe/Glimt eindigt in Rome

De halvefinalisten in de Champions League waren al gekend, maar vanavond stonden de terugwedstrijden in de Europa League en Conference League op het programma. Een overzicht.

FC Barcelona 2 - 3 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt bezorgde FC Barcelona vanavond een kater van jewelste. De Duitsers hadden in eigen huis eigenlijk altijd moeten winnen, maar klaarden de klus simpelweg in Catalonië. Camp Nou overgenomen door withemden.

Olympique Lyonnais 0 - 3 West Ham United

Olympique Lyonnais had vorige week in Londen de kans om tegen tien Engelsen te winnen, maar de Fransen deden zichzelf de das om. The Irons wonnen vanavond gemakkelijk in Frankrijk. Opvallend: Jason Denayer stond bij de thuisploeg opnieuw in de basis.

AS Roma 4 - 0 Bodoe/Glimt

Het sprookje van Bodoe/Glimt is ten einde. AS Roma won vanavond met ruime 4-0-cijfers. José Mourinho zette zijn troepen met succes op scherp en mag naar de halve finale van de Conference League.

14/04/2022 18:45 Atalanta - RB Leipzig 0-2 14/04/2022 21:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-3 14/04/2022 21:00 Lyon - West Ham Utd 0-3 14/04/2022 21:00 Rangers FC - Braga 3-1

