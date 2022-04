Verbeke neemt taak op zich om Arnstad van project te overtuigen: "Dat is de taak van de sportief directeur"

Kristian Arnstad kwam afgelopen zondag opeens terug aan de oppervlakte bij RSC Anderlecht. De 18-jarige middenvelder verwacht duidelijkheid van paars-wit. Voor Peter Verbeke is het plan duidelijk.

Kristian Arnstad kwam de voorbije maanden zo goed als niet in het stuk voor, maar zijn invalbeurt op het veld van KV Kortrijk bewees dat de 18-jarige aanvaller een enorme evolutie had doorgemaakt.

De Noor is medio 2023 einde contract in Brussel. Het spreekt voor zich dat Arnstad geen zin heeft om zijn contract te verlengen zonder dat er speelgaranties aan vasthangen. Het moet immers gezegd: Vincent Kompany heeft een boon voor de speler.

© photonews

“Wij maken ruimte voor jongeren in de A-kern”, stelt Peter Verbeke de paars-witte jeugdproducten gerust in La Tribune. “Zo hebben we Taylor Harwood-Bellis laten vertrekken omdat Lissandro Magallan speelde en er met Zeno Debast en Hannes Delcroix alternatieven zijn uit de eigen opleiding.”

Ruimte maken

De sportief directeur van Anderlecht wil de komende seizoenen op die manier blijven werken. “Volgende zomer moet er ruimte gemaakt worden voor spelers als Arnstad en Anouar Ait El-Hadj. Zo’n jongens willen niet in 1B spelen, hé. Maar dat is mijn taak om daarvoor te zorgen.”