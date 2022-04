Schrijvers blikt terug op tijd bij Club Brugge: "Ik heb toch even gevloekt toen Clement trainer werd"

Siebe Schrijvers is momenteel één van de sterkhouders bij OH Leuven. De 25-jarige Limburger leek nochtans voorbestemd voor de (Belgische) voetbaltop. "Ik heb even gevloekt toen Philippe Clement naar Club Brugge kwam."

Onder Ivan Leko was Siebe Schrijvers namelijk een basispion bij Club Brugge. “Met Leko had ik een band die ik met weinig of geen trainers gehad heb. Dat is begonnen vanaf het eerste moment dat ik op gesprek ging bij Club.”

“Ik zat met mijn rug naar de deur”, haalt Schrijvers herinneringen op in Het Laatste Nieuws. “Leko kwam binnen, knuffelde me langs achter en sprak me meteen aan als zijn nieuwe nummer tien. Vanaf dat moment was het duidelijk dat ik voor Club zou tekenen.”

Vanaf dat moment was het duidelijk dat ik voor Club Brugge zou tekenen

Onder Philippe Clement - de twee werkten bij Waasland-Beveren al samen - was het echter een ander verhaal. “Ik hoopte dat het anders zou zijn, maar Clement heeft toen het systeem veranderd. Uiteindelijk moest hij kiezen tussen Hans Vanaken en mezelf. Ik verwijt hem niets, maar een extra seizoen met Leko zou ervoor gezorgd hebben dat alles anders was geweest.”