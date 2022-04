KV Oostende houdt jonge Belg langer aan boord: "Kijken ernaar uit om hem hier te zien bloeien"

KV Oostende heeft het contract van Siebe Wylin opengebroken. De bijna 19-jarige rechtsachter blijft tot medio 2025 aan boord bij de Kustboys, met een optie op een bijkomend seizoen.

Siebe Wylin stapte in 2019 over van Club Brugge naar KV Oostende. De rechtsachter liet zich in positieve zin opmerken bij de Oostendse beloften en werd daar in oktober voor beloond met zijn debuut in de hoogste klasse, op het veld van STVV.

Uiteindelijk kwam Wylin dit seizoen acht keer in actie in de Jupiler Pro League, waarvan vier keer als basispion.KV Oostende heeft het contract van Wylin verlengd tot medio 2025. Meteen het eerste profcontract voor de Belgische jeugdinternational.

Op de officiële kanalen van KV Oostende reageerde CEO Gauthier Ganaye opgetogen: “Siebe traint al een aantal maanden mee met het eerste elftal en heeft al verschillende keren zijn mannetje gestaan in de wedstrijden. Zijn dagelijkse harde werk heeft hem een eerste profcontract bij de club opgeleverd. Het is ook een pluim op de hoed voor de mensen van onze jeugdwerking. We zijn verheugd dat een jong veelbelovend Belgisch talent zijn toekomst bij KVO vastlegt. We kijken er naar uit om hem hier te zien bloeien!”